Karacasu’da vatandaşlar bilgilendirilmeye devam ediyor

Aydın’ın Karacasu ilçesinde ’Toplumsal Farkındalık Hareketi’ projesi çerçevesinde vatandaşlara kontrolsüz teknoloji kullanımının olumsuz etkilerini anlatılmasının ardından çocuk ve yetişkinlerde teknolojinin dikkatli kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından ’Toplumsal Farkındalık Hareketi’ projesi çerçevesinde mahallelerde rehberlik hizmeti verilmeye devam ediyor. Proje toplantılarından 12’ncisi Işıklar Mahallesi’nde gerçekleşti. Teması ’Teknoloji alışkanlığı’ olarak belirlenirken toplantıda, Psikolojik Danışman Merve Kurul tarafından vatandaşlara kontrolsüz teknoloji kullanımının olumsuz etkilerini anlatılmasının ardından çocuk ve yetişkinlerde teknolojinin dikkatli kullanımı hakkında bilgiler verildi.