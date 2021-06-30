Karacasu’da tehlikeli artış

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 31 Mayıs’ta 5 olan aktif vaka sayısı dün itibari ile 17’ye çıktı. İlçedeki tehlikeli artış sonrası Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley yaptığı açıklamada vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs insan sağlığını tehdit etmeyi sürdürüyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 49 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı aşılama çalışmaları sürerken, Karacasu ilçesindeki tehlikeli artış vatandaşları tedirgin etti. İlçede açıklanan son verilere göre 31 Mayıs’ta 5 olarak görülen aktif vaka sayısı dün itibari ile 17’ye çıktı. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley tehlikeli artış dolayısıyla açıklama yaparak vatandaşları kurallara uymaya davet etti. Salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki kısmi ve tam kapanma süreçlerinin ardından 17 Mayıs 2021 tarihinden bu yana etaplar halinde ’Kademeli Normalleşme’ süreci uygulandığını kaydeden Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "Bu süreçte gerek sizlerin tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakarca davranışınız gerekse son zamanlarda ciddi bir ivme yaşayan aşılama faaliyetlerinin etkisiyle salgının seyrinde düşüş ve yatay bir seyir izlenmiştir. Hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgın tedbirlerine riayet edilmesi önümüzdeki dönemde de önemini korumakta, son bir hafta içinde ilçemizde görülen yeni vaka ile aktif vaka ve temaslı sayılarında görülen yeni artışlar hepimizin bir an önce aşı olmasını ve süregelen tedbirlerin aksatılmadan uygulanması gerektirmektedir" dedi.

İlçedeki son vaka sayılarını aktaran Kaymakam Soley, "31 Mayıs günü aktif vaka sayısı 5’e düşmüş ve sonraki günlerde ortaya çıkan yeni vakalar sonrasında 12 Haziran günü 5 aktif vaka sayısı yeniden yakalanmışsa da ortaya çıkan yeni vakalar devam ederek dünkü 14 aktif vakanın ardından, bugün aktif vaka sayımız 17’ye çıkmıştır. İlçemizde bugün ortaya çıkan yeni vaka sayısı 3, bugünkü aktif vaka sayısı 17, toplam temaslı sayısı 37, izole altındaki konut sayısı ise 23’tür. Kendimizi, ailemizi ve yakınlarımızı salgından koruyabilmek için; 18 yaşın üstünde herkes aşılanmakta olup, lütfen bugüne kadar olmadıysak bir an önce aşımızı olup, yakın evremizdekileri de aşı olmaya yönlendirelim. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına aksatmadan uygulayalım. İş yerlerimizde, işletmelerimizde Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Ve Çalışma Rehberi’nde iş yerimiz için belirlenen ya da faaliyet alanımız için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara aksatmadan uyalım" ifadelerini kullandı.