Karacasu’da proje ve tanıtım atağı

Aydın’ın Karacasu ilçesi 2021 yılını turizm ve proje yılı olarak ilan etti. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un öncülüğünde başlatılan çalışmalarla demirin, derinin, hamurun, çamurun ve mermerin hayat bulduğu ilçe olarak bilinen Karacasu yepyeni projelerle büyümeye devam edecek.

2021 yılı proje çalışmaları için bilgi veren Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal yaptığı açıklamada 2021 yılında Karacasu için çok sayıda projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Başkan İnal, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un destekleri ile Karacasu’nun tanıtımı için 2021 yılını turizm yılı ilan ettiklerini ifade ederek, “Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy’un talimatları ile ilçe Kaymakamımız Ahmet Soley başta olmak üzere belediyemiz, Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu ve ziraat odamızın ortaklığında gerçekleştirilen, 450 kadın, engelli ve gencimize iş imkanı sağlayacak olan ‘Karacasu İçin Birlik Olalım’ Projesi ilk projemiz olarak startını verdik. Proje kapsamında hayata geçirilecek olan Kuru Meyve Üretim Tesisi’nde çalışmalar sürüyor. Tesis için kullanılacak binada çalışmalara başlandı. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Üretim alanı ve kullanılacak tüm kısımlarda tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tesis açılarak üretime başlayacak. İlk projemiz ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan İnal, 2020 yılının ikinci yarısında hayata geçirdikleri totemler hakkında da bilgi vererek, “Karacasulu pideci ustamız Halil İbrahim Köse’nin önerisiyle ilçemizin Karacasu yolu üzerine pide totemi ile başlattığımız çalışmamıza deri, demir, seramik ve daha birçok değerimizin resimleri ile gelen-geçenlere çağrıda bulunduk. Bu totemlerin sayesinde Antalya yolunu kullanan vatandaşlarımız ilçemize daha fazla gelmeye başladı. Biz de karayolunu kullanan vatandaşlarımıza ilçemize uğramadan geçmeyin diyerek çağrıda bulunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.