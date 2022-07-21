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Karacasu’da orman yangını büyümeden söndürüldü

Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

AYDIN 21.07.2022, 00:09
Karacasu’da orman yangını büyümeden söndürüldü

Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, Karacasu ilçesi Çamköy yakınlarındaki Gencer Düzlüğü mevkiinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zirveye yakın kesimde bulunan karaçam ormanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden ekipler, hızlıca olay yerine giderek yangına müdahale etti. Ekiplerin dikkati ise muhtemel bir facianın önüne geçerken, alevlere 4 arazöz, 2 su tankeri, 1 erken müdahale aracı ve 70 personel ile müdahale edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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