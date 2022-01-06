Karacasu’da öğrencilere aşı çağrısı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde aşı farkındalık çalışması kapsamında 12 yaş üstü öğrencilere “Haydi çocukları aşıya” sloganı ile aşı çağrısı yapıldı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Aydın’da aşılama çalışmaları aralıksız devam ederken, Karacasu İlçe Sağlık Müdürlüğü, hazırladığı aşı farkındalık çalışması kapsamındaki afiş ile 12 yaş üstü öğrencileri aşı olmaya davet etti. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde vatandaşların aşıya erişilebilirliği konusunda projeler geliştirilmeye devam ederken, salgının en büyük silahlarından olan aşının yaygınlaştırılması için ekipler de yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda “Haydi çocuklar aşıya” sloganı ile afiş hazırlayan Karacasu İlçe Sağlık Müdürlüğü, 12 yaş üstü çocuklarda Covid-19 aşısının, virüsün yayılmasını engellediğini hatırlattı.

Aşı çalışmalarına destek oldukları için Karacasu İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkür ederek paylaşım yapan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, paylaşımına “Karacasu İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Aşı Farkındalık çalışması. Emeği geçen Karacasu İlçe Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ederiz” notunu düştü.