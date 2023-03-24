Karacasu’da öğrenciler yaşlıları yalnız bırakmıyor

Aydın’ın Karacasu ilçesinde lise öğrencileri hazırlanan proje ile yaşlı vatandaşları ziyaret ederek gönül alıyor.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından kuşaklar arası iletişimi güçlendirmek, gençlerin yaşlıların deneyimleriyle buluşturmak ve yaşlıları ziyaret ederek mutlu etmek amacıyla hazırlanan proje başarı ile sürdürülüyor. "Genç Fidanlar Koca Çınarlardan Öğreniyor" projesinde son olarak Psikolojik Danışman Merve Kurul ve lise öğrencileri Çamköy Mahallesi’nde ikamet eden Ümmühan Güşün’ü ve Bereketli Mahallesi’nde ikamet eden Medine Özer’i ziyaret etti. Yaşlı çınarlarla bir araya gelen öğrenciler, keyifli bir sohbet eşliğinde ziyareti tamamladı.