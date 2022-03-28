Karacasu’da minik Yürekler Üşümeyecek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, ‘Sıcak Yürekli Çocuklar Üşümesin Projesi’ çerçevesinde Karacasu’da ilk ve ortaokul öğrencilerine bere ve eldiven dağıtımı yaptı.

Karacasu Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de destek olduğu ‘Sıcak Yürekli Çocuklar Üşümesin Projesi’, Dr. Öğr. Üyesi H. Önlem Ersöz’ün öncülüğünde Mimari Dekoratif Sanatlar Programı öğrencilerinden Zeynep Kaya ve Fidan Ürek tarafından gerçekleştirildi. Projeye, Yüksekokul öğrencileri ve Karacasu esnafı maddi destek sağladı. Kişisel gönüllülük çalışmaları projeleriyle içinde bulundukları zamana ve ortama değer katan Yüksekokul öğrencileri, Karacasu’ya 15 km uzaklıktaki Ataköy İlkokulu, Ataköy Ortaokulu ve Karacasu Ataeymir İlkokulu’nu ziyaret etti.Yüksekokul öğrencileri Zeynep Kaya ve Fidan Ürek, önceden hazırlamış oldukları kolilerden 160 eldiven ve bereyi seçerek çocuklara dağıttı.