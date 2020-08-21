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Karacasu’da Korona virüs denetimi

KORONA VİRÜS (COVİD-19) İLE MÜCADELE KAPSAMINDA AYDIN’IN KARACASU İLÇESİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 1 İŞ YERİNE İDARİ PARA CEZASI KESİLİRKEN, 7 İŞ YERİ DE UYARILDI.

AYDIN 21.08.2020, 11:31
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Karacasu’da Korona virüs denetimi

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Aydın’ın Karacasu ilçesinde denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde 1 iş yerine idari para cezası kesilirken, 7 iş yeri de uyarıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 6 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs (Covid-19) hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde sık sık denetimler gerçekleştirilerek virüsün yayılması ve büyümesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Ülke genelindeki denetimler kapsamında Aydın’ın Karacasu ilçesinde de demetim gerçekleştirildi. 10 ekip ve 45 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde 16 berber ve kuaför, 3 ticari taksi, 1 pazar yeri, 6 toplu taşıma aracı, 32 kahvehane, 1 yüzme havuzu, 13 lokanta ve aperatif salonu, 1 spor merkezi, 3 konaklama tesisi, 7 çay bahçesi, 1 düğün yeri, 2 internet kafe, 26 cami ve 3 halı saha olmak üzere toplamda 115 nokta denetlendi.

Denetlemeler kapsamında 1 iş yerine idari para cezası kesilirken, 7 iş yeri de ekiplerden uyarı aldı.

Denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.

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