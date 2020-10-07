Karacasu’da kaybolan Zeliha nine bulundu
AYDIN’IN KARACASU İLÇESİNDE KENDİSİNDEN 5 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN 86 YAŞINDAKİ ZELİHA ADELLİ BULUNDU.
Aydın’ın Karacasu ilçesinde kendisinden 5 gündür haber alınamayan 86 yaşındaki Zeliha Adelli bulundu.
Karacasu ilçesinde Ataköy Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi Zeliha Adelli iddiaya göre en son 2 Ekim Cuma günü Karacasu Devlet Hastanesi’nde görüldü. Buradan çıktıktan sonra sırra kadem basan Zeliha Adelli için Karacasu Kaymakamlığı tarafından sosyal medyada paylaşım yaparak Adelli’yi görenlerin yada yerini bilenlerin en yakın güvenlik birimine haber vermesini istendi. Zeliha nine aradan geçen 5 günün ardından bulundu. Zeliha ninenin izini süren ve güvenlik kameralarını inceleyen emniyet ekipleri yaşlı kadının en son Yaylalı Mahallesi’ndeki Tavas Caddesi üzerinde bulunan bir sokağa girdiğini tespit etti. Çalışmalarını derinleştiren ekipler Adelli’yi bir akrabasının evinde buldu. Adelli’yi bulunduğu evden alan polis ekipleri sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ilçe devlet hastanesine götürdü.
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