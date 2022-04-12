Karacasu’da İhracat Süreci ve Gümrük işlemleri konuşuldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO), Nisan ayı kariyer etkinliklerinin ilki olan ‘İhracat Sürecinde Gümrük İşlemleri’ adlı seminer, gerçekleşti.

Seminere; İşletme Yönetimi, Dış Ticaret ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programlarında okuyan öğrenciler katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi H. Önlem Ersöz’ün yönetiminde, gerçekleşen seminerde, gümrük işlemleri ve gümrük müşavirliği kurumu hakkında bilgi verildi. Seminerde ihracat aşamasındaki malların gümrük işlemlerini deneyimlerini de katarak ayrıntılı olarak öğrencilere açıklandı. Öğrencilerin amaçları doğrultusunda çalışmaları gerektiğini ve mesleki kurslara katılarak kendilerine yatırım yapmaları gerektiği ifade edildi.

Seminer, karşılıklı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.