Karacasu’da hayvan pazarı denetlendi

Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki kurbanlık pazarında, kurbanlıkların kulak küpesi, aşıları, pasaport belgeleri, yaş tayini ve genel sağlık durumunu kontrol edildi.

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte kurban pazarlarında denetimler sıklaştı. Aydın’ın Karacasu ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ilçedeki hayvan pazarında bir dizi denetim gerçekleştirdi. Kurbanlıkların kulak küpesi, aşıları, pasaport belgeleri, yaş tayini ve genel sağlık durumunu kontrol eden yetkililer, satıcılarını da belirli konular üzerinde uyarıldı.

Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle İlçe Müdürlüğümüz tarafından 5996 sayılı Kanun çerçevesinde Kurban Satış Yerleri denetimlerimiz devam etmektedir. Satıcı hayvan sahiplerinin belgesiz ve kulak küpesiz hayvanlarını satış yapmak üzere Pazara getirmemeleri alıcılarında alış esnasında kulak küpesi bulunup bulunmadığı hususuna dikkat etmeleri önemle duyurulur" denildi.