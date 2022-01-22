Karacasu’da hayırsevere teşekkür plaketi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde kaymakamlığa annesi adına nakdi bağış yapan bağış yapan 75 yaşındaki Fatma Gümüş’e teşekkür plaketi verildi.

Karacasu ilçesi Bahçeköy Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki zeytin üreticisi Fatma Gümüş, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kullanılması adına Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına nakdi bağışta bulundu.

Duyarlılık örneği sergileyen yaşlı kadını makamında ağırlayan Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay, anlamlı bağış dolayısıyla Fatma Gümüş’e teşekkür plaketi takdim etti.

Kaymakam Alpay, hayırsever Fatma Gümüş’e teşekkür ederken, konu ile ilgili kaymakamlığın sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda "Kaymakamımız Sayın Furkan Alpay, Bahçeköy Mahallemizde ikamet eden Sayın Fatma Gümüş’e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza yapmış olduğu bağış için teşekkür ederek kendilerine plaket takdim etti" ifadeleri yer aldı.