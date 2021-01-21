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Karacasu’da GEKA Destekli Çömlek ve Sanat Çalıştayı yapılacak

Aydın’ın Karacasu ilçesinde önümüzdeki mayıs ayında yapılması planlanan Birinci Uluslararası Karacasu Afrodisias Çömlek ve Sanat Çalıştayı için hazırlıklar sürüyor. 18 Mayıs 2021 tarihinde yapılması planlanan çömlek ve sanat çalıştayı ön hazırlığı için bir araya gelen proje paydaşları yapılacakları değerlendirdi.

AYDIN 21.01.2021, 12:59
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Karacasu’da GEKA Destekli Çömlek ve Sanat Çalıştayı yapılacak

Aydın’ın Karacasu ilçesinde önümüzdeki mayıs ayında yapılması planlanan Birinci Uluslararası Karacasu Afrodisias Çömlek ve Sanat Çalıştayı için hazırlıklar sürüyor. 18 Mayıs 2021 tarihinde yapılması planlanan çömlek ve sanat çalıştayı ön hazırlığı için bir araya gelen proje paydaşları yapılacakları değerlendirdi.

Karacasu’nun Seramik ürünlerinin ve ilçenin marka değerinin artması adına GEKA destekleri ile gerçekleştirilmesi planlanan Çömlek Festivali ve Sanat Çalıştayı hazırlıkları kapsamında Karacasu Kültür Merkezinde Belediye Başkanı Zeki İnal’ın ev sahipliğinde bir araya gelen Kaymakam Ahmet Soley, Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç.Dr.Mehmet Taşdelen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sefa Töz, Afrodisias Müze Müdürü Tenzile Uysal, GEKA Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi Uzmanı Ece Gölükçetin, Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, Çömlekçiler Dernek Başkanı Selahattin Öztürk, Karacasu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nadir Kambak, Turizm Derneği Başkanı Bülent Eriklioğlu, Ege Sanat Birliği Başkanı Nurettin Ataman, Çömlekçilik yarışması dünya şampiyonu Ahmet Taşhomcu, Karacasulu seramik ve çömlek ustaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımları ile toplantı yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “300 yıldır süregelen seramikçilik mesleği ile ekmeklerini kazanan Karacasulu çömlek ustalarımızın kendilerini daha da geliştirmeleri, ustalarımızın sanatla buluşarak daha fazla katma değer elde edecek ürünler ortaya çıkartarak gelirlerini artırmaları, ilçemizin tanıtımında daha fazla öne çıkmaları açısından ilçemizde ilk kez düzenleyecek olduğumuz Birinci Uluslararası Karacasu Afrodisias Çömlek ve Sanat Çalıştayı için destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. 18 Mayıs 2021 Müzeler haftasında planladığımız, ancak pandemi nedeniyle farklı şekilde de olabilecek çalıştayın en iyi şekilde yapılabilmesi için her türlü çalışmayı yapmaktayız. Paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Geçmişi Afrodisias kadar eski olan çömlekçilik mesleği ile uğraşan 34 ustamızın sayısının daha da artması, yeni nesillerin çömlekçiliği sanatla buluşturması için bu çalıştay Karacasu’nun tanıtımı açısından da çok önemli” dedi.

Kaymakam Ahmet Soley ise konuşmasında birlik beraberlik çağrısı yaptı. Kaymakam Soley; “Karacasu’da bir şeyler gerçekleştirmek istiyorsak siyaseti ve kişisel çıkarları bir kenara bırakmalıyız. Karacasu olarak bir bütünlük birliktelik göstermemiz gerekiyor. Her birimiz kendi üzerimize ne düşüyorsa yapmak zorundayız. GEKA ve Belediyemiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla güzle bir çalışma yapıyoruz. Kaymakamlık, Belediye yok, kurum yok, Karacasu var” dedi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda yapılacaklar değerlendirildi. Pandeminin durumuna göre yedek planlar belirlendi. İlçede ilk kez yapılacak olması nedeniyle çalıştayın ismi ve çerçevesi de belirlenerek ön hazırlıklara başlamak üzere raporlandı. Seramik ustalarının da görüşlerinin alındığı toplantıda 2021 yılının Karacasu’nun tanıtım yılı olduğu ve gerekli tüm çalışmaların hep birlikte yapılmasına karar verildi.
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