banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
Yeni 'Pekcan' vakası: Bakan Yardımcısının eşi 20 ihale almış
Yeni 'Pekcan' vakası: Bakan Yardımcısının eşi 20 ihale almış
Hadise'nin yeni klibinin hikayesi ne?
Hadise'nin yeni klibinin hikayesi ne?

Karacasu’da geçici otopark alanı çalışmaları tamamlandı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bulunduğu alanda, geçici otopark düzenlemesi tamamlandı.

AYDIN 19.06.2021, 08:56
Karacasu’da geçici otopark alanı çalışmaları tamamlandı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bulunduğu alanda, geçici otopark düzenlemesi tamamlandı.

Karacasu’da 52 yıldır 300 öğrenci kapasitesiyle eğitim veren ve Karacasulu vatandaşların destekleriyle inşa edilen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, depreme dayanıksız olması sebebiyle geçtiğimiz aylarda yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımın ardından boş kalan arsanın yeniden projelendirilene kadar vatandaşın hizmetine sunulması adına harekete geçen Karacasu Belediyesi, lisenin bulunduğu alanı geçici otopark alanı olarak düzenledi. Karacasu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince otopark alanında çalışmaların tamamlandığını ifade eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, okul alanının geçici olarak kullanılacağını belirtti.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı bulutlu
banner493