Karacasu’da festival coşkusu başlıyor

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bu yıl 33.’sü düzenlenecek olan Karacasu Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali ile 740. Dedebağ Keşkek Hayrı bugün kortej yürüyüşü ile başlıyor.

Bu yıl 33.’sü düzenlenecek olan Karacasu Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali ile 740. Dedebağ Keşkek Hayrı bugün akşam saatlerinde başlayacak. Saat 18.00’de kortej yürüyüşü ile başlayacak olan festival 3 gün sürecek.

Festival programındaki etkinlikler ise şu şekilde;

33. Karacasu Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali 26 Ağustos Cuma günü saat 18.00’de protokol üyeleri ve vatandaşların mehter eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayacak. Atatürk heykeline festival çelenginin sunumu ile başlayacak olan etkinlikler protokol üyelerinin konuşmaları ile devam edecek. Standların gezilmesinin ardından Afrodisias Antik Kentinde İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Konseri ile ilk gün etkinlikleri sona erecek. Festivalin ikinci gününde gündüz etkinliklerinin ardından gece yine Afrodisias Antik kentinde bu kez İzmir Opera ve Balesi’nin konseri gerçekleştirilecek. Festivalin üçüncü ve son gününde Dedebağ Türbesi ve Mesire Alanında 740 yıllık gelenek olan Dedebağ Keşkek Hayrında Karacasu dışından gelen binlerce davetli buluşacak. Festivalin finalinde ise meydanda düzenlenecek olan halk festivalinde ses sanatçıları Ahmet Durmuş, Ümmü Erbil ve Ece Mumay sahne alacak.