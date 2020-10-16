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Karacasu’da eski çöp konteynerleri yenileniyor

BAKANLIKTAN, KARACASU’YA ÇÖP KONTEYNERİ HİBE EDİLDİ

AYDIN 16.10.2020, 09:03
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Karacasu’da eski çöp konteynerleri yenileniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Aydın’ın Karacasu ilçesine 117 adet çöp konteyneri hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Aydın’ın Karacasu ilçesine 117 adet 400 litrelik çöp konteyneri hibe edildi. Hibe edilen konteynerleri teslim alan Karacasu Belediyesi, eskiyen konteynerler ile yenilerini değiştirecek. Destekleri dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür eden Karacasu Başkanı Zeki İnal “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından ilçemizde kullanılmak üzere 117 adet 400 litre kapasiteli çöp konteyneri hibe edildi. Elimize ulaşan yeni konteynerler en kısa zamanda kullanılamayacak hale gelen eskileri ile değiştirilecektir. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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