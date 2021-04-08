Karacasu’da AK Parti ve CHP’li Meclis üyeleri ittifak yaptı

Aydın’da tarih ve yayla turizminin en yaygın olduğu ilçelerin başında yer alan Karacasu’da yayla turizminin gelişmesi için Belediye Başkanı Zeki İnal’ın uzun süredir yaptığı çalışmalar AK Partili meclis üyelerinin CHP’li Meclis üyeleri ile ittifakı sonucu suya düştü. İttifak içerisinde bulundukları AK partili meclis üyelerinin bu tutumu karşısında oldukça şaşıran MHP’li Belediye Başkanı Zeki İnal, tek amaç ve gayesinin Karacasu olduğunu belirterek ilçenin önünü tıkayan meclis üyelerinin bu tavrını önce Hakk’a sonra da Karacusu halkına havale ettiğini açıkladı.

Karacasu’da yaklaşık 2 yıldır mahalle halkının isteği üzerine harekete geçen Belediye Başkanı Zeki İnal’ın girişimleri ile başlayan 285 parselin imara açılması konusu, Millet İttifakı ve AK Parti’li meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. Karacasu Belediye Başkanı seçildikten hem ilçedeki yayla turizminin gelişmesi hem de vatandaşların talebi üzerine harekete geçen Başkanı Zeki İnal, 32 bin 284 hektarlık alanın imara açılması için girişimlerde bulunarak konuyu belediye meclisine taşıdı. Küçükdağlı ve Büyükdağlı mahallelerindeki 285 parselde bulunan ve mahalle halkınca yayla kısmı olarak adlandırılan bölgenin imara açılması için gerekli çalışmaları başlatan Başkan İnal, Tarım Bakanlığı Toprak Reformu Genel Müdürülüğü, Aydın Valiliği ve İl Tarım Müdürlüğünün onayını alarak, bölgenin imara açılması için gerekli izinleri topladı. Başkan İnal, izinlerin alınmasının ardından konuyu belediye meclisine taşıdı. Belediye meclisinde görüşülen gündem maddesi ise Millet İttifakı ve AK Parti’li belediye meclis üyelerinin red oyu vermesiyle kabul edilmedi.

"Önce Hak’ka sonra da halka havale ederim"

Belediye Başkanı Zeki İnal’ın talepleri dikkate alarak yaptığı girişimler, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, AK Partili Meclis üyelerinin muhalif meclis üyeleri ile birlikte olması ilçede herkesi şaşırttı ve günün konusu oldu. Göreve geldiği günden bu yana yaptığı herşeyi önce Hak sonra da halk için yaptığını belirten Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, uzun süredir emek verdiği Yayla’daki imar çalışmalarının engellenmesi olayına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Afrodisyas ve Dedebağ yaylası ile ünlü Karacasu ilçemiz tarih ve yayla turizminden en fazla faydalanması gereken ilçe. Ancak ne Afrodisyas’tan ne de sahip olduğumuz yaylalarımızda turizmde hak ettiğimiz yerde değiliz. Doğal yaşamın merkezi konumundaki güzel ilçemizde yapılmak istenen hizmetlerin de bizzat kendi içimizdekiler tarafından engellenmek istenmesi en üzücü olan taraf. Bu yaşananları önce Hak’ka sonra da değerli Karacasu halkımıza havale ediyorum. Halkımız en iyi kararı verecektir" diyerek ittifak içerisinde oldukları AK Partili meclis üyelerine sitem etti.