Karacasu’da 9 iş yeri yapımı projesinin temeli atıldı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde belediye tarafından yapılacak olan 9 dükkanın temeli atılırken, işyerlerinin 3 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Karacasu Belediyesi tarafından belediye gelirlerini artırmaya yönelik projelerden olan 9 adet dükkanın temel atımı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda yıllardır atıl durumda bulunan araziye yapılan iş yerleri ile birlikte çevre düzenlemesi de gerçekleştirilecek. Temeli atılan iş yerlerinin 3 ay içerisinde tamamlanması beklenirken belediye tarafından esnafa kiraya verilecek ve kira geliri elde edilecek.

İş yerlerinin ihale usulü ile kiraya verileceğini ifade eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “Göreve geldiğimiz günden bu yana küçük dokunuşlarla büyük projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Görev sürecimizde ilçemize güzel hizmetlerde bulunmak amacındayız. Cumhuriyet Meydanı2nın yanında bulunan ve atıl bir vaziyette olan bölümde çevre düzenlemesi ve 9 dükkanlık iş yeri projemizin yapımına başladık. Temelini attığımız projemizi Yaklaşık 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak çevrede dağınık bir vaziyette bulunan özellikle aperatif salonlarımızı buraya taşımak istiyoruz. Yine dükkanların arka cephesinde bulunan ve yıkıntı bir vaziyette olan istinat duvarını da yaparak yıllarca burada hizmet verecek dükkanlar yapacağız. Dükkanların bitmesinin ardından esnaflarımıza kiraya vereceğiz. Şimdiden bununla ilgili talepler gelmeye başladı. Ancak ihale usulüyle kiralama yapacağız. Bu vesile ile belediyemize de gelir sağlayacağız. Esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.