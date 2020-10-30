Karacasu’da 3 kişi pozitif çıktı
AYDIN'IN KARACASU İLÇESİNDE KORONA VİRÜS (COVİD-19) ARTIŞ GÖSTERMEYİ SÜRDÜRÜYOR. SON AÇIKLANAN RAKAMLARA GÖRE 3 KİŞİNİN DAHA POZİTİF OLDUĞU AÇIKLANDI.
Aydın’ın Karacasu ilçesinde Korona virüs (Covid-19) artış göstermeyi sürdürüyor. Son açıklanan rakamlara göre 3 kişinin daha pozitif olduğu açıklandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 10 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs insan hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Karacasu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yaylalı Mahallesi’nde yaşayan 3 kişinin Korona virüs testi pozitif çıktı. Son rakamlara göre, Karacasu’da vaka sayısı 54’e yükselirken, bu vakalardan 29’u iyileşti, 1’i ise vefat etti. Aktif vaka sayısının 24 olduğu ilçede, 4 kişinin tedavisi hastanede 20’sinin de evlerinde tedavi gördüğü öğrenildi.
Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"71 temaslımız mevcut olup, bugünkü 3 vakamızın temaslılarının tespiti için filyasyon çalışmalarımız devam etmektedir. Bugünkü vakalarımızın 2’sinin durumu kritik olup, ilçemizde çok sayıda yakın temaslısı ve temasları olduğu değerlendirilmektedir. Her 2 vakamız da daha önceki vakalarımızla temaslı olduğu halde filyasyon sırasında bilgi saklanması ve eksik bilgi verilmesi sonucunda ortaya çıkmış olup, vakaların virüsle temasından bugüne pazar yeri, toplu ulaşım aracı, alış veriş, doğum günü gibi birçok teması olduğundan bakalar ilçemizde kritik bir durum olşuşturmuştur. Filyasyon çalışmalarımız devam etmekte olup, gelişmeler konusunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Lütfen, kurallara uyalım, kendimizi virüsten korumak için dışarıda doğru bir şekilde maske takıp, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edelim."
|İmsak
|06:00
|Güneş
|07:26
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:42
|Akşam
|18:10
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Tottenham
|6
|11
|6. Leeds United
|6
|10
|7. Southampton
|6
|10
|8. Crystal Palace
|6
|10
|9. Wolverhampton
|6
|10
|10. Chelsea
|6
|9
|11. Arsenal
|6
|9
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|7
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3