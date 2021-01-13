Karacasu MYO’dan turizm için proje desteği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO), Karacasu’da alternatif turizmin geliştirilmesine yönelik hazırlanan Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) projesine ortak oldu.

Proje teklifi 4 Ocak 2021 tarihinde GEKA’ya sunulan ‘Aphrodisias Kültür Yolunda Karacasu Molası’ adlı projede, Karacasu Kaymakamlığı, Karacasu Belediyesi, Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Karacasu MYO ortak çalışacak. Proje bedeli yaklaşık 1 milyon 250 bin 000 TL olan projenin kabulü halinde iki yıllık bir süre içinde ilçeye karavan parkı, alternatif konaklama alanları açılacak. Proje ile ilçenin sembolü olan çömlekçilik, demircilik ve dericilik el sanatlarının turizme entegre edilmesi amaçlanıyor. Karacasu MYO, bünyesinde yer alan sosyal ve teknik programlar aracılığıyla yerel esnafa projenin başarısı için gerekli eğitim ve altyapı desteğini sağlayacak.