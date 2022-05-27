Karacasu Memnune İnci MYO’da ’Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ toplantısı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) ’Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısına, yüksekokul akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Yüksekokul Niyazi Bezci Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda, İlçe ağlık müdürlüğünde görevli Dr. Firuze Kesici tarafından katılımcılara kadın hastalıkları ve erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, kadına yönelik şiddet ve kadın sağlığı ile ilgili bilgiler verildi.

Öğrencilerin yoğun katılım ve ilgi gösterdiği toplantı, soruların cevaplanması ile sona erdi.