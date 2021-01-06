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Karacasu Memnune İnci MYO Kovid-19 mücadelesiyle örnek oldu
Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş’e
AYDIN 06.01.2021, 12:20
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Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş’e
Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, başarı belgelerini Karacasu Memnune İnci MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş ve Müdür Yrd. Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen’e makamında takdim etti.Başarı belgelerinin Yüksekokul yönetimine Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde göstermiş oldukları gayret, özverili çabaları ve 2020 yılında Karacasu ilçesinde kurumlar arası işbirliği ve çalışma disiplini dikkate alınarak verildiği belirtildi.
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