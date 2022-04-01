Karacasu İlçe Tarım’dan kimliklendirme uyarısı

Karacasu İlçe Tarım Müdürlüğü, evcil hayvan sahiplerine uyarıda bulunarak, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Evcil hayvanları sokağa terk edilmekten kurtaracak zorunlu mikroçip uygulaması için süre daralırken, Aydın’da Karacasu İlçe Tarım Müdürlüğü yaptığı paylaşımla evcil hayvan sahiplerini uyardı. Evcil kedi ve köpeklere mikroçip takılması zorunlu hale getirilirken, ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da kedi, köpek ve gelincikler kayıt altına alınarak kimliklendirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen yen uygulama ile bilinçsiz hayvan sahiplenmenin de önüne geçilecek.

Bu çerçevede sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Karacasu İlçe Tarım Müdürlüğü, paylaşımında “Köpek sahiplerinin dikkatine. 30344 sayılı Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğe göre sahipli köpek, kedi ve gelinciklerin 31.12.2022 tarihine kadar kimliklendirilmeleri zorunlu olup, hayvan sahiplerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri veya serbest Veteriner Hekim Muayenehanelerine başvurmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.