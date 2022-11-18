Karacasu bir çınarını daha kaybetti

Karacasu siyasi hayatına uzun yıllar damga vurmuş, ilçede farklı dönemlerde 20 yıl belediye başkanlığı yapan eski belediye başkanı Yıldız Nadir Ünlü, 93 yaşında hayatını kaybetti. Karacasu ve Aydın siyasetinin önde gelen isimleri arasında yer alan evli ve 3 çocuk babası Ünlü’nün vefatı ilçede üzüntüye neden oldu.

Karacasu’da Adalet Partisi, Demokrat Parti ve Doğruyol Partisi’nde ilçe başkanlıkları görevini yürüten ve çeşitli dönemlerde seçilerek 20 yıl Karacasu Belediyesi’ni yürüten Yıldız Nadir Ünlü, bugün öğle saatlerinde evinde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayata veda etti.

Geçmişten günümüze Karacasu’nun soy ağacını çıkarıp, sosyo-ekonomik, kültürel, iktisadi açıdan tarihini anlattığı, ‘Söz Sözü Aça Aça Karacasu’ adlı ansiklopedi niteliği taşıyan bir kaynak kitap ve çok sayıda şiir kitabı kazandıran eski başkan Ünlü, ilçede önemli hizmetlere de imza atmıştı.

Ünlü’nün vefatı başta sevenleri olmak üzere ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Yıldız Nadir Ünlü’ün cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Çarşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Tabak Hacı İbrahimler Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verileceği belirtildi.

Yıldız Nadir Ünlü kimidir?

Karacasu’da dünyaya gelen Ünlü, ilkokul’u Söke’de, orta ve liseyi Aydın’da bitirdi. Yüksek İktisat Mezunu olan Ünlü, hayata Tariş Kooperatifler Müfettiş Muavini olarak başladı. Aydın Ticaret Borsası Komiseri iken, siyasete atıldı. Adalet Partisi, Demokrat Parti ve DYP’den farklı dönemlerde Belediye Başkanı seçilip 20 yıl Karacasu Belediye Başkanlığı yaptı. Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Komisyon Üyeliği ve Aydın Belediyeler Birliği Başkanlığını üstlendi. İhtilalden önce bütün vazifelerinden istifa ederek ayrıldığında Ulaştırma Bakanlığı’nda Bakan Müşavirliğine getirildi. Bakanlık Planlama ve Programlama Daire Başkanlığını yürüttü. Daha sonra Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca Orman Ürünleri Sanayi A.Ş.’nin Denetleme Kurulu Üyeliklerinde görev aldı. Kendi adına birkaç defa gazete de çıkaran Ünlü, siyasetçiliğinin yanında yazar ve şairliği ile de tanınıyordu.