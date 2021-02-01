Karacasu Belediyesi Yaykın Mahallesi’ni dezenfekte etti

Hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Karacasu Belediyesi, Yaykın Mahallesi’ni temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 25 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Uygulanan bu kısıtlamalar dolayısıyla yaya ve araç trafiğinin azalmasını fırsata çeviren belediyeler de il ve ilçelerindeki bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Karacasu ilçesinde de geçtiğimiz haftalarda başlatılan ve belirlenen program dahişinde sürdürülen mahallelerdeki çalışmalara bu hafta da devam edildi. Yaykın Mahallesi’nde temizlik çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri mahalleyi Korona virüse karşı dezenfekte etti.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Korona virüs ile mücadelelerinin vakaların son buluncaya kadar süreceğini ifade ederek, "Her hafta sonu farklı bir mahallemizde gerçekleştirdiğimiz sokakların temizliği ve dezenfekte çalışmalarımızı Geyre, Yenice ve Ataeymir mahallelerimizin ardından Yaykın mahallemizde de gerçekleştirdik. Mahallemizde Sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek temizlik çalışmalarını tamamlayıp cemiyet yerini ilaçlı su ile yıkayarak dezenfekte ettik. Korona virüs vakaları tamamen son bulana kadar virüs ile mücadelemiz sürecek" dedi.