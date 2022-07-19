Karacasu Belediye Başkanı Erikmen’in anlamsız tutumu nedeniyle halk havuzda serinleyemiyor

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’ın Karacasu ilçesinde halkın yazın serinlemesi amacıyla milyonlarca lira masrafla yapılan yarı olimpik yüzme havuzu bu yıl halkın hizmetine sunulmadı. Çürümeye terk edilen havuz ve eklentilerindeki tesislerin içler acısı hali görenlerin tepkisini çekiyor.

Karacasu’da halkın yazın serinlemesi ve hoşça vakit geçirmesi amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıp işletmesi Karacasu Belediyesi’ne devredilen yarı olimpik yüzme havuzu, kır düğün salonu ve restoranın bulunduğu tesis Karacasu Belediyesi tarafından bu sezon açılmadı. Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen’in tesisleri çalıştırmama kararı alması şaşkınlıkla karşılanırken ilçede havuz olmasına rağmen bu imkandan faydalanamayan vatandaşlar Başkan Erikmen’in bu tutumuna sitem etti.

Karacasu Belediye Başkanları Mustafa Büyükyapıcı ve Zeki İnal dönemlerinde halkın hizmetine sunulan tesislerin Mustafa Erikmen’in Büyükşehir Belediyesi ile protokol yenilenmemesi nedeniyle çalışmadığı öğrenildi.

CHP Karacasu İlçe Başkanı Cengiz Çumralı yüzme havuzunu Karacasu Belediyesi’nin devir teslim almadığını belirtti. Aydın’ın denize en uzak ilçelerinden biri olan Karacasu’da vatandaşların Karacasu Belediyesi’nin anlamsız tutumundan dolayı mevcut havuzda bile serinleyemediği iddia edildi.