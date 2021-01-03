Karabacaklı , şehadetinin 5. yılında mezarı başında anıldı

Diyarbakır Sur’da 3 Ocak 2016 günü şehit düşen jandarma uzman çavuş Kenan Karabacaklı şehadetinin 5. yıldönümünde Karacasu’daki mezarı başında törenle anıldı.

Törene Kaymakam Ahmet Soley, Belediye Başkanı Zeki İnal, İlçe Jandarma Komutanı V. Hakan Ataş, İlçe Emniyet Amiri Davut Özkan, İlçe Müftüsü Bayram Yılmaz, daire müdürleri ve şehidin ailesi katıldı.

Şehidin mezarı başında okunan duanın ardından Kaymakam Ahmet Soley kısa bir konuşma yaparak "Kenan Karabacaklı bu bayrak ve topraklar için canını esirgememiş, Türkiye Cumhuriyeti var oldukça ulusumuzun gönlünde yaşayacak, unutulmayacak. Şehidim üzülme, müsterih ol. Devletimiz ve biz her zaman ailen ve yakınlarının yanındayız. Onlar da asla yalnız değil ve uğruna öldüğün bu vatan asla düşman çizmesi ile çiğnenmeyip bu bayrak ilelebet gökyüzünde dalgalanacaktır. Ruhun şad olsun" diye seslenerek katılanlar ile birlikte şehidimizin mezarında çiçek bıraktı.