Kara gittiler, mahsur kaldılar

Aydın’ın Uludağ’ı olarak bilinen Belenova Yaylası’na giden yüzlerce kişi, ani bastıran tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı bin 200 rakımlı kırsal Belenova Yaylası’na kar görmeye giden yüzlerce kişi mahsur kaldı. Hafta sonunu kar görmek için değerlendirmek isteyen vatandaşlar gittikleri meşhur Belenova Mesire Alanı dönüşü, ani bastıran tipi nedeniyle mahsur kaldı. 70’den fazla aracın dönüş yolunda mahsur kaldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgiye göre bugün hem hafta sonu tatilini değerlendirmek hem de kar görmek için Kuyucak Belediyesi Belenova Mesire Alanına tatile giden vatandaşlar akşam üzeri dönüşe geçtikleri sırada aniden bastıran tipi nedeniyle buzlanan ve kayganlaşan yolda eğimi yüksek olan rampayı tırmanamadı. Ardı ardına gelen araçların da oluşturduğu yoğunluk nedeniyle 70’den fazla araç karda mahsur kaldı. Sürücülerin durumu 112 ekiplerine ihbar etmesiyle Kuyucak Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçeye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki bin 200 rakımlı bölgeye giderek iş makinaları ile tuzlama ve kar küreme işlemi başlattı. Ekiplerin yoğun çabasına rağmen yolun halen kapalı olduğu bilgisine ulaşıldı.