Kangal köpeğini atlatan hırsız, kamerayı görünce kayıplara karıştı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan kangal köpeği atlatan hırsız, güvenlik kamerasını görünce kaçıp kayıplara karıştı. Hırsızın kangal köpeğinden değil güvenlik kamerasından çekinip kaçması herkesi şaşırttı.

Olay, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1635 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil bir eve hırsız girdi. O esnada şehir dışında olan ev sahibinin, güvenlik kamerası üzerinden evde birisi olduğunu fark etti. Aynı mahallede bulunan akrabalarını arayan ev sahibi durumu anlatarak polise haber verilmesini istedi. Olayı öğrenen vatandaşlar hemen polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, evin bahçesinde salıverilmiş halde bulunan kangal köpeğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Adeta kangal köpeğinden korkmayarak eve girmeyi başaran hırsız ise güvenlik kamerasını görünce evin arka tarafından kaçarak kayıplara karıştı. Ev sahibi, güvenlik kamerası üzerinden tespit ettiği şüphelinin arka taraftan kaçtığını belirtirken, görgü tanıklarının ifadeleri üzerine verilen eşkal bilgileri sonrasında ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.