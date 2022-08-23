Kamyonetin çarptığı genç kız ağır yaralandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kamyonetin çarptığı yabancı uyruklu genç kız ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kuşadası-Söke karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. (23) yönetimindeki 09 AET 014 plakalı kamyonet yolun karşısına geçmek isteyen A.M. isimli yabancı uyruklu genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 10 metre uzağa savrulan genç kız ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genç kıza ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan A.M.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Kaza sonrası olay yerinde toplanan vatandaşlar aynı bölgede çok sık trafik kazasının yaşandığını belirterek duruma tepki gösterdi. Bölgeye trafik ışığı takılmasını isteyen vatandaşlar daha fazla kişinin canının yanmasını istemediklerini ifade ederek yetkilileri göreve çağırdı.