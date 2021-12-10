Kampinova projesi’ne  “genç dostu şehir"ödülü

Kuşadası Belediyesi, “yeni turizm” anlayışı doğrultusunda hazırladığı Kampinova projesi ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ‘Genç Dostu Şehirler Fikir, Proje ve Uygulama Yarışması’nda ödüle layık görüldü.

Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Habitat Derneği iş birliğinde yaşama geçirilecek olan Kampinova projesi, ödüllendirildi. Kuşadası’nı, pandemi ile birlikte dünya genelinde sayıları giderek artan dijital göçebeler için bir çekim merkezi haline getirmek amacıyla doğanın içerisinde inovatif bir deneyim ve etkinlik olarak tasarlanan Kampinova projesi, TBB’nin “Genç Dostu Şehirler Fikir, Proje ve Uygulama” başlığıyla düzenlediği yarışmada ödüle layık görüldü. Türkiye’den 224 belediyenin 262 farklı projeyle katılım sağladığı yarışmada ödüllendirilen Kampinova projesi, 500 bin TL’lik hibe almaya da hak kazandı.

Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda TBB tarafından sağlanacak hibeyi almak üzere protokol yapma yetkisi verilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuştur mevkiinde yapım çalışmaları sürmekte olan Kampinova’nın henüz kapılarını açmadan ödüllendirilmiş olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Pandemi ile birlikte turizm anlayışının da değişim sürecine girdiğini ifade eden Başkan Ömer Günel şöyle konuştu: “Artık yeni bir dünya ve yeni bir turizm anlayışı ile karşı karşıyayız. Sahip olduğu alternatif turizm potansiyeli ile diğer turizm bölgelerinden ayrılan kentimiz Kuşadası’nı yeni turizmin merkezi haline getirmek amacıyla sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında yapımına başladığımız Kampinova projesi, Türkiye Belediyeler Birliği’nin ‘Genç Dostu Şehirler Fikir, Proje ve Uygulama’ yarışmasında ödül almaya hak kazandı. Doğanın enerjisini merkezine alarak gençlere inovatif bir deneyim alanı sunmayı amaçladığımız Kampinova, spor ve dinlenme alanları, eğitim atölyeleri, sosyal tesisler ile konaklama alanları barındıracak. Proje, gençlere sunduğu katkının yanı sıra, pandemi ile birlikte hayatımıza giren, zamana ve mekana bağlı kalmaksızın freelance olarak çalışan dijital göçebelerin dünya genelinde oluşturduğu ekonomiden Kuşadası’nın da pay alabilmesini de sağlayacak” dedi.