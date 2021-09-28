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Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski zabıta müdürü Sarı son yolculuğuna uğurladı

Dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Efeler Belediyesi eski zabıta Müdürü Gönen Sarı düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurladı.

AYDIN 28.09.2021, 17:32
Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski zabıta müdürü Sarı son yolculuğuna uğurladı

Dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Efeler Belediyesi eski zabıta Müdürü Gönen Sarı düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurladı.

Edinilen bilgiye göre, Efeler Belediyesi ve eski Aydın Belediyesi’nin zabıta müdürlüğü görevlerinde bulunan 49 yaşındaki Gönen Sarı, dün sabah saatlerinde eşini spor salonuna bırakıp ’biraz yürüyüş yapmak istiyorum’ diyerek ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber alınamayan ve telefonlara cevap vermeyen Gönen Sarı, akşam eve gelmeyince yakınları tarafından aranmaya başladı. Gece saat 22:00 sıralarında Sarı’nın aracını Efeler ilçesine bağlı kırsal Danişment Mahallesi yakınlarında gören yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Aracın içerisinde hareketsiz vaziyette bulunan Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye gelen güvenlik güçleri tarafından araç içerisinde ve çevresinde olay yeri inceleme çalışması yapılırken, Sarı’nın ölüm haberini alan sevenleri yasa boğuldu.

Kalabalık uğurladı

Hayatını kaybeden Gönen Sarı için, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan H. Fevzi Bey Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına çok sayıda belediye çalışanı, esnaflar ve Sarı ailesinin yakınları katıldı. Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Sarı, Kadıköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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