Kalp kapağını tıkayan tümör, ameliyatla alındıktan sonra sağlığına kavuştu

Aydın Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyatla, 52 yaşındaki kadın hastanın kalbindeki tümör başarılı geçen ameliyatla çıkarıldı.

Havva Kepekçi (52) 2 yıldır devam eden göğüs ağrısı, nefes darlığı ve bayılma şikayetleriyle Aydın Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan ekokardiyografi sonucunda 2x4x6 cm ebadındaki kitlenin hastanın kalp kapağını zaman zaman tıkadığı tespit edildi.

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Mehmet Yeşiltay, Op. Dr. Murat Arpaz ve ekibi tarafından operasyona alınan hastanın kalp kapağını kapatan kitle bütün halde çıkarıldı. Yüksek risk içeren ameliyatı başarılı şekilde yapılan hasta tam sağlığına kavuşarak operasyon sonrası 7 gün sonra taburcu edildi.

Sağlığına kavuşan Havva Kepekçi ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirerek sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorlara teşekkür etti.