Kadına şiddete voleybol müsabakası ile dikkat çektiler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sağlık çalışanları ile Aydın Gençlik ve İl Müdürlüğü personelleri arasında voleybol müsabakası düzenlendi. Kadına karşı şiddete dikkat çekilen müsabakayı ’dostluk’ kazandı.

Korona virüs salgını dolayısıyla hastanelerde yoğun bir dönem yaşayan sağlık çalışanları vatandaşların sağlığı için canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizde Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020’den bu yana çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren sağlık çalışanları için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara özel voleybol müsabakası düzenlendi. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakada kadın sağlık çalışanları ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri karşı karşıya geldi. Siyah giyerek kadına karşı şiddete dikkat çeken kadınlar, müsabakaya ’kadına yönelik şiddete hayır!’ yazılı pankartla çıktı.

Son dönemde kadına karşı şiddet olaylarınına arttığını ifade eden Aydın Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, "Kadına yönelik şiddetin son zamanlarda arttığı aşikar. Biz de Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadın çalışanları olarak son zamanlarda fazlasıyla yorulan, pandemi nedeniyle de büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımızla beraber bugünün anlam ve önemine binayen bir müsabaka düzenlemek ve aynı zaman da kadına karşı şiddete dikkat çekmek istedik" dedi.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Aydın İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mete Erki, "Bulunduğu her ortamı güzelleştiren, şefkatini, merhametini ve özverisini daima üzerimizden eksik etmeyen başta annelerimiz, eşlerimiz başta olmak üzere tüm kadınların günleri kutlu olsun. Bu tür etkinliklerin daha da artarak düzenli hale gelmesini ümit ediyorum" diye konuştu.

Müsabakayı dostluk kazanırken, müsabaka sonrasında kadınlara günün anısına madalya ve kupa takdim edildi. Müsabakayı Aydın Vali Yardımcısı Hüseyin Günay, Aydın Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve Aydın İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mete Erki ve aileler de kadınları müsabakada yalnız bırakmadı.