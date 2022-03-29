Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Söke’de tanıtıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen ‘Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’nin tanıtım toplantısı Söke’de gerçekleştirildi.

Söke TAYEM konferans salonunda gerçekleşen tanıtım toplantısına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve eşi Arzu Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ve eşi Nilgün Yerli, Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy başta olmak üzere daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney yaptı. Toplumun temel yapı taşı ve birleştiricisinin kadın olduğuna vurgu yapan Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, “Kalkınmış ve güçlü toplum, sağlıklı ve bilinçli kadınların elleriyle inşa edilebilir. Geliştirilerek gelecek nesillere taşınabilir. Sağlıklı kadın, sağlıklı toplum demektir. Kadın Sağlığı Eğitim Projesi bu anlamda bir toplum sağlığı projesidir. Bugün kadın sağlığı ile ilgili gündemimizde ne varsa kronik hastalıklardan obeziteye, kanserde erken tanıdan organ bağışına, bağımlılıkla mücadeleden kadına şiddete, üreme sağlığından doğum kontrolüne kadar her başlık bu projede yer buldu. Bir hastalığı tedavi etmenin, onu önlemeye çalışmaktan çok daha zor ve yıpratıcı olduğu ve aynı zamanda maliyetli olduğu aşikardır. Bu nedenler yararlılığı deneyimlenmiş koruyucu ve önleyici modelleri önceleyen eğitim projesi son derece anlamlıdır” dedi.

Projeye öncülük eden Hülya Aksoy ise konuşmasında katılımcılara teşekkür etti. Aksoy, proje çerçevesinde yapılacak çalışma ve konuşmaların katılımcılar tarafından çevrelerine de aktarılmasını istedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından sadece kadınlara yönelik devam eden toplantıda; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan proje çerçevesinde yer alan konu başlıklarında sunum yaptı. Eğitim sunumunda sorular da cevaplandırıldı.