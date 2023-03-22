Kadın Sağlığı Eğitim Proje toplantısı Koçarlı’da gerçekleştirildi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen ve kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen “Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” toplantısı Koçarlı’da gerçekleştirildi.

Koçarlı Belediyesi 14 Mayıs Milli İrade Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Eşi Bedia Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve eşi Nazlı Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan, Koçarlı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Şencan, Koçarlı Muhtarlar Derneği Başkanı Hanife Kırkuşu, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Programda açılış konuşması yaparak katılımcı kadınlara seslenen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi ve aynı zamanda proje koordinatörü Hülya Aksoy, farkındalık oluşturmak ve kadınları bilgi sahibi yaparak Kadın Sağlığının önemini vurgulamak için bu projeyi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Kadınlarımızı bilgi sahibi yapmak, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kadın ailenin temel bireyidir. Kadın sağlıklı olacak ki iyi olacak ki her şeyin üstesinden gelecek. Biz kadınlar biraz kendimizi ihmal ederiz. Burada dinlediklerinizin hepsini aslında biliyorsunuz ancak bazı şeyleri bilmek yetmiyor, bunları uygulamak çok önemli. Burada öğrenilenleri uygularsanız ve etrafınızda ki kadınlar ile de paylaşırsanız projemize destek olmuş olursunuz ve sağlıklı bireyler oluruz. Biz de amacımıza ulaşmış oluruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan tarafından kadınlara yönelik Meme Kanseri, Serviks(rahim ağzı) kanseri, Kolorektal (Kalın Bağırsak) kanseri, Kadın Üreme Sağlığı, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Sigara, Uyuşturucu, Teknoloji ve Sağlığa Zararları, Sağlıklı Beslenme, Obeziteden Korunma ve Diyabet, Normal Doğum ve Emzirmenin Önemi, Organ Bağışı ve Önemi, Akılcı İlaç Kullanımı, Kadına Yönelik Şiddet gibi konularda kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirdi ve soruları cevaplandırdı.