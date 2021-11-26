Kadın öykülerinin kazananları ödüllerine kavuştu

Efeler Belediyesi ile Efeler Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen “Kadın” temalı öykü yarışmasında dereceye giren eserler için ödül töreni yapıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın göreve gelmesiyle kadın hakları konusunda birbiri ardına sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Efeler Belediyesi’nin Efeler Kent Konseyi ile 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirdiği öykü yarışmasının kazananları, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Törende Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan, Efeler Kent Konseyi Başkanı Perihan Yıldırım, Efeler Belediye Meclis Üyeleri, Efeler Kent Konseyi Yönetim Kurulu, Seçici Kurul Üyeleri ile yarışmaya katılan eserlerin yazarları ve Efelerli edebiyatseverler yer aldı.

İlçede yaşayan yazar ve sanatçılardan oluşan seçici kurul, kadına yönelik şiddet ve Türkiye’de kadın olmak temalarını konu alan 479 eser arasından İlkiz Kucur Taşdelen’in “Mektup” isimli öyküsünü birinciliğe layık gördü. Taşdelen’e ödülünü Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan takdim etti. “Çalı Urganı” adlı eseriyle ikinci olan Işıl Özer’e ödülünü Efeler Kent Konseyi Başkanı Perihan Yıldırım verirken “Çıt Yok Fısıltı Var” adlı öyküsüyle üçüncülüğü elde eden Kamer Yıldız Ok, ödülünü Seçici Kurul Üyesi Zehra Ünüvar’dan aldı. “Zuhure” adlı öyküsüyle mansiyon ödülüne layık görülen Ahmet Cengil’e ödülünü Seçici Kurul Üyesi Ahmet Zeki Muslu takdim etti. Mansiyona seçilen diğer eser “Öfkeli Balıklar”ın yazarı Halil Uzel ise ödülünü Seçici Kurul Üyesi Gülhan Taşkın İkiz’in elinden aldı.

Verilen ödüllerin yanı sıra ilk üçe giren eserlerin sahipleri sırasıyla 3 bin, 2 bin ve bin TL’lik para ödüllerini de almaya hak kazandı. Mansiyona layık görülen eserler için 500 TL’lik para ödülü takdim edildi.

Dereceye giren ve Seçici Kurul’un kararıyla yayımlanmaya değer görülen 27 öykü Efeler Belediyesi Kültür Yayınları tarafından kitap haline getirilecek. Efeler halkına ücretsiz olarak dağıtılacak kitap ile Türkiye’deki kadın sorununa sanatın ve edebiyatın diliyle dikkat çekilecek.