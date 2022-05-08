Kadın muhtardan, Anneler Günü’nde hemcinslerine jest

Anneler Günü’nde hemcinslerini unutmayan Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, sokak sokak gezerek mahallelerindeki yaşlılara ve kadınlara hediye takdim etti.

Aydın’ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, mahallesindeki hemcinslerini unutmayarak anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Anneler Günü’nde mahallesindeki yaşlı kadınlar başta olmak üzere yolda karşılaştığı kadınlara içerisinde çikolata ve lokum bulunan cam şekerlik hediye etti. Muhtar Çamoğlu, kendi imkanları ile hazırladığı 50 adet hediyeyi hemcinslerine takdim ederken, mahalle sakinleri de jest için teşekkür etti.

Kadınların toplum hayatındaki önemine değinen Muhtar Çamoğlu, tüm annelerin eli öpülesi olduğunu ifade ederek “Annelerin toplumumuzda ne kadar değerli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Aileyi ayakta tutan, derleyip toparlayan onlar. Biz de bu çerçevede annelerimiz için ne yapabiliriz diye düşündük. Küçük de olsa mahallemizdeki annelerimiz için jest yapabilmek adına 50 adet içerisi çikolata ve lokum dolu bir cam şekerlik hazırladık ve mahallemizde sokakları gezmeye başladık. Başta mahallemizdeki yaşlı teyzelerimiz olmak üzere yolda karşılaştığımız kadınlarımıza hediyelerimizi takdim ettik. Bu hediyeleri kendi imkanlarımızla hazırladık ancak bu etkinliğin gerçekleştirilmesi noktasında bize destek veren tüm gönül dostlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Mahallemiz adına da başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutluyorum” dedi.