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Kaçan otomobilden 1 kiloya yakın uyuşturucu çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilden şüphelenen ekipler durdurmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden 1 kiloya yakın uyuşturucu çıktı.

AYDIN 15.04.2021, 13:11
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Kaçan otomobilden 1 kiloya yakın uyuşturucu çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilden şüphelenen ekipler durdurmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden 1 kiloya yakın uyuşturucu çıktı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, 09 AEL plakalı otomobilin Kuşadası’na yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği ihbarını alan ekipler harekete geçti. Kuştur uygulama noktasında ekipler otomobili durdurmaya çalıştı. Uyuşturucu tacirleri polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu ekipler otomobili durdurmayı başardı. Araçta bulunan bir kişi elinde ki poşetle kaçmaya başladı. Kaçan şüpheli ekipler tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Yapılan GBT kontrolünde poşetle kaçan şüphelinin A.S. olduğu ve İzmir 11’inci Ağır Ceza Mahkemesince arandığı, diğer şüphelinin ise A.Ç.O. olduğu tespit edildi. Yapılan aramada ise poşet içerisinde 845 gram esrar maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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