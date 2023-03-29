Kaçak salep avcıları jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde toplaması yasak olan salep bitkisini toplayan 4 şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, çevre ve doğal hayatın korunması maksadıyla yürütülen faaliyetler aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre şüpheli şahıslar Sultanhisar ilçesi Eskihisar Mahallesi’nde bulunan yamaç arazide ellerinde kazma ve kova ile endemik tür kategorisinde yer alan ve izinsiz toplanması yasak olan salep bitkisini toplamaya başladı. Jandarmanın dikkatinden kaçamayan 4 şüpheli şahıs topladıkları 4 kova içerisinde yaklaşık 11,5 kilo salep ile birlikte yakalandı. Ele geçirilen salep bitkisi işlem yapılması amacıyla ilgili kuruma teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.