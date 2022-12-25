Kablo hırsızları, İncirliova’da yakalandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 45 metrelik internet kablolarını çalan hırsızlar, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Olay, İncirliova ilçesi Osmanbükü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallenin 45 metrelik internet kablosu çalındı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay ile ilgili çalışma başlatarak görgü tanıklarını dinledi. Olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını İ.S. (24) ve G.K. (22) isimli 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen jandarma ekipleri İ.S. isimli hırsızlık şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan kontrollerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. G.K. isimli diğer şüphelinin ise yakalama çalışması devam ederken, haklarında adli işlem başlatıldı.