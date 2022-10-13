JESDER’den ‘incir’ açıklaması: “JES incirde kaliteyi düşürmüyor”

Kuru incir üretiminde dünyada söz sahibi olan Türkiye, bu üründeki ihracat sezonunun ilk gününde 17 milyon dolar döviz geliri elde etti. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, bu yılki hedeflerinin 75 bin tona ulaşmak olduğunu söyledi. Germencik Tariş İncir Birliği İşletme Müdürü Mehmet Ali Tu ise, kuru incir ihracatında 300 milyon dolara ulaşabileceklerini müjdeledi.

JESDER incir üretim ve ihracatına ilişkin açıklamada bulundu

JESDER Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şentürk, “Altın meyve incir Türkiye üretim ve ihracatının vazgeçilmez bir ürünü olarak dünya üretim sıralamasında birinciliğini korumaktadır. Tüketicilerin doğal ürünlere olan talebinin artmaya devam etmesiyle birlikte üretimde ve ihracatımızda gerçekleşen rakamlar ile incir kalite ve veriminin artışı ile ilgili bilinçlenme gün geçtikçe artmaktadır. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurlu Başkanı Mehmet Ali Işık’ın ve Germencik Tariş İncir Birliği Müdürü Mehmet Ali Tu’nun belirttiği üzere bu değerli meyvenin üretim ve üretim kalitesine bağlı olarak ihracat seviyeleri, sezonun ilk gününde umut vadetmekte. Kuru incirdeki 2021 yılı 70 bin ton ihracat verisinin 2022 yılında 75 bin ton olacağı öngörülmekte ve ihracat seviyelerinin 300 milyon dolara ulaşabileceği belirtilmektedir” diyerek Ege’de incir üretiminin hem kalite hem de rekolte olarak artarak devam ettiğini rakamların gösterdiğini belirtti.

“JES, incirin kalitesini düşürmüyor”

Bilinçli tarım, uygun mevsimsel koşullar ile yıllardır kuru incir üretim ve ihracatındaki başarılı konumumuzun giderek artmasının mutluluk verdiğini belirten JESDER Yönetim Kurulu Başkanı Şentürk, “Bu durum Jeotermal Santral Yatırımcıları Derneği olarak bizleri mutlu etmektedir. Jeotermal enerji santrallerinin özellikle incir üretiminin yapıldığı alanlarda bulunması sebebiyle kalitede düşüşe neden olduğu yanılgısı bir kez daha kamuoyu bilgisine sunulmuş oldu. Böylelikle bilinçli, kurallara uygun olarak yapılan her işin başarıya ulaşacağına olan güvenimiz tazelendi. Biz elektrik üreticileri olarak tarıma ve ihracata gönül vermiş çiftçilerimizin ve ihracatçılarımızın her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz. İşbirliğimiz ile bölgemizi ve ülkemizi kalkındırmak biz üreticilerin elindedir.” İfadelerini kullandı.