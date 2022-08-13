JESDER Başkanı Şentürk: Üretime karşı değiliz ancak suiistimale ve haksız rekabete karşıyız

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şentürk, 11 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmanın önünün açıldığını ancak buradaki suiistimale ve haksız rekabete neden olacak durumların önlenmesini beklediklerini söyledi.

Açıklamasında, yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde yenilenebilir enerjinin kullanım oranının yaygınlaştırılarak arttırılmasına yönelik çalışmaları JESDER olarak her zaman desteklediklerini kaydeden Başkan Ufuk Şentürk, “11 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ için EPDK tarafından yapılan açıklamada, ihtiyacın üzerinde satışın düzenlenmesinin, gerçek elektrik tüketicilerinin korunmasının amaçlandığı ve asıl hedefin imkanı olan tüm elektrik tüketicilerinin, tükettiği enerjiyi güneşten üretebilmesine olanak tanınması olduğunu bildirdi. Ayrıca tüketimi olmadan üretim yapmaya çalışan tesislerin satışa konu olabilecek üretim miktarlarının sınırlarının belirlenmesinin de amaçlandığı kurum tarafından bildirildi. Bu miktar belirlenirken de tüketim miktarının üzerine çıkan üretim miktarları için üretim fazlası enerjinin bedelsiz sisteme YEKDEM’e (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması) verilmesi yönetmelik ile öngörülmüştür” dedi.

“Haksız rekabete neden olmamalıdır”

Özellikle santrallerin iç tüketimlerinin karşılanması için hibrit tesislerinin kullanımlarının arttırılması yönündeki çalışmalarda öncü olduklarını ve sonunda iç tüketimlerimizi karşılamak amacıyla güneş ve rüzgar gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılmasının önü açıldığını kaydeden Şentürk endişelerini de şu ifadelerle dile getirdi; “Gerek sanayicinin gerek hanelerin, gerekse KOBİ ve kamu kurumlarının kendi elektriğini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmesinin de her zaman destekçisiyiz ve yönetmelik düzenlemesini bu anlamda olumlu karşılamaktayız fakat tüketimden çok üretim yapmaya ve enerji arzının gerçek elektrik üreticisi olmayan kuruluşlar tarafından ticarete dökülmesine ve suiistimale açık bir şekilde ticari boyuta getirilmesine karşıyız. Amaç elektrik üreterek sisteme bedeli karşılığı satmaksa sektör değişikliği ile bu mümkündür. Aksi durumda elektrik üretimi üzerinden ticari gelir kaygısı sektörleri karşı karşıya getirecek ve haksız rekabete neden olacaktır.”

Bu açıklamayı yapmaktaki amaçlarının herhangi bir kesimin ya da sektörün elektrik üretmesine muhalif olmak değil aksine gerçek elektrik üreticilerini koruyarak yenilenebilir enerjinin verimli bir şekilde kullanımını arttırmak olduğunu da ifade eden Başkan Şentürk, “Bu yönetmelik ile gerçek elektrik üreticileri dışındaki elektrik üreticilerinin üretim fazlası elektriklerinin sisteme bedelsiz verilmesini desteklemekteyiz. Fakat tüketicilerin ihtiyaçları kadar elektrik üretmelerinin suiistimale açık hale gelmesi konusunda da endişelerimiz bulunmaktadır” dedi.