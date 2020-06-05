Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
366.939
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.6282
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

JESDER, 2020 Irenec Sanal Konferansına katıldı

JESDER BAŞKANI UFUK ŞENTÜRK; “HEDEFİMİZ KISA SÜREDE DÜNYADA İLK 3’E GİRMEK” DEDİ

JESDER, 2020 Irenec Sanal Konferansına katıldı

JESDER BAŞKANI UFUK ŞENTÜRK; “HEDEFİMİZ KISA SÜREDE DÜNYADA İLK 3’E GİRMEK” DEDİ

05 Haziran 2020 Cuma 13:12
3 Okunma
JESDER, 2020 Irenec Sanal Konferansına katıldı

Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği tarafından bu yıl 10’uncu kez düzenlenen IRENEC 2020, Kovid 10 önlemleri sebebiyle bu yıl dijital ortamda başladı.

Türkiye’nin vizyonu doğrultusunda yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişin teknik, ekonomik, siyasi boyutlarının yanı sıra sanayi, mimari, ulaşım, eğitim alanında hayata geçirilmesi gereken yolların iki gün masaya yatırılacağı boyunca masaya yatırılacağı “IRENEC 2020, 10. Uluslararası yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Konferansının ilk günü JESDER Başkanı Ufuk Şentürk konuşmacı olarak katıldı. Şentürk, kullanım oranı her geçen gün artan jeotermal enerjinin dünü, bugünü ve geleceğini katılımcılarla paylaştı.

Yenilenebilir enerji alanında ulusal ve uluslararası uzmanların, araştırmacıların ve sözcülerin katıldığı “IRENEC 2020, 10. Uluslararası yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı”, Covid 19 önlemleri sebebiyle dijital ortamda başladı. Konferansların ilk gününde Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörünün tüm temsilcileri de yer aldı. "Yenilenebilir Enerji Senfonisi" oturumunda yer alan yenilenebilir enerjinin tüm tarafları, yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişin teknik, ekonomik ve siyasi boyutlarını detaylarıyla paylaştı. Düzenlenen oturumda JESDER Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şentürk jeotermal enerjinin dünü, bugünü ve geleceğini katılımcılarla paylaştı.

“Hedefimiz kısa sürede dünyada ilk 3’e girmek”

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği çatısı altında güçlerini birleştiren 22 üyenin 59 lisanslı santralle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Şentürk, “Öncelikli hedefimiz jeotermal enerjinin ülkemizde bilinirliğini artırmak ve faydalarını toplumuza anlatarak yerli ve milli enerji yatırımlarımızı güçlendirmek. Bugün ülkemizin elektrik enerji ihtiyacının yüzde 5,3’ünü, 1536 MW kurulu gücümüzle karşılıyoruz, yılsonu hedefimiz 1700 MW kurulu güç iken, 2023 hedefimiz ise YEKDEM’in de uzatılması halinde 3000 MW olacaktır. Türkiye, jeotermalde istikrarlı yatırımlarıyla 1526 MW kurulu kapasitesiyle ABD, Endonezya ve Filipinler’in ardından dördüncü sırada yer alıyor. Hedefimiz ise yakın zamanda ilk üçe girmek” dedi.

“İkincil yatırımları değerlendiriyoruz”

Jeotermal enerji yatırımcılarının gündemlerine de değinen Ufuk Şentürk, şunları ekledi: “JESDER olarak bir süredir hibrit sistemler üzerinde çalışıyoruz. Mevcut yönetmelikte JES’lerin hibrit üretim yapması mümkün değil. Bu mevzuatta değişikliklerin yapılması halinde Türkiye’de inşa edilecek hibrit santraller yaklaşık 400 MW büyüklüğünde olacak ve elektrik sisteminde arz güvenliği artarken, jeotermal enerjinin sisteme verdiği elektrik oranı da yüzde 4’ten yüzde 5’e çıkacaktır. Jeotermalin bir diğer avantajı da ikincil yatırımlar adını verdiğimiz seracılık, kurutma, balıkçılık ve turizm gibi faaliyetlerde de kullanılabilmesidir. Örnek vermem gerekirse, sadece Batı Anadolu’daki kaynaklarımızdan 30 bin MW’lık termal potansiyel ile 6 milyon eş değer konutun veya seranın ısıtmasını sağlayabiliriz. Bir diğer örnek ise jeotermal seracılık alanındaki potansiyelimiz: Türkiye’de toplamda 13 bin dekar sera alanında ısıtma, TÜBİTAK verilerine göre ise toplam alanın yüzde 30’u oranında yaklaşık 4 bin dekarlık alanda jeotermal ısıtma yapılmaktadır. JESDER olarak hedefimiz ise bu alanı 4-5 katına çıkararak ideal düzeyde jeotermal kaynağından faydalanmak ve tarımda maliyetleri düşürmek.”

Ülke ekonomisine katkılarının yılda 1 milyar dolar olduğunun altını çizen Ufuk Şentürk, sözlerini şöyle tamamladı: “Şu anda ülkemizde jeotermal enerji üretimi yüzde 70 seviyelerinde. Yerli yatırımcılar güçlendikçe ekonomide dışa bağımlık azalacak ve enerji arzı da daha güvenli bir şekilde sağlanacaktır”

Dünya çapında fikir önderi olan birçok ismin konuşmacı olarak yer alacağı organizasyon 6 Haziran tarihine kadar; “Yüzde 100 Yenilenebilire Geçişte Yerel veya Küresel Faaliyetler”, “İklim Değişikliği”, “Biyokütle”, “Enerji Geçişi”, “Enerjiyle İlgili Ekonomik, Çevresel ve Politik Konular”, “Fotovoltaik”, “Hidrojen & Yakıt Hücreleri”, “Jeotermal”, “Mimaride Enerji Verimliliği ve Sıfır/Artı Enerji Kavramları”, “Okyanus Enerjisi”, “Rüzgar Enerjisi, “Sektörlerde yüzde 100 Yenilenebilir Enerjilere Geçiş”, “Solar Enerji” ve “Temiz Ulaşım Teknolojileri & Stratejileri” başlıkları ele alınacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Atay yenilenen sokakta esnafı ziyaret etti
Başkan Atay yenilenen sokakta esnafı ziyaret etti
Kuşadası Belediyesine ‘En iyi çevre eğitim etkinlikleri’ ödülü
Kuşadası Belediyesine ‘En iyi çevre eğitim etkinlikleri’ ödülü
Nazilli Belediyesi Cuma namazı öncesi hijyen kiti dağıttı
Nazilli Belediyesi Cuma namazı öncesi hijyen kiti dağıttı
NAZBOT-1’den Cuma namazı mesaisi
NAZBOT-1’den Cuma namazı mesaisi
Vali Köşger; “Toplumumuzda her geçen gün artan çevre bilinci bizleri gelecek adına umutlandırmaktadır”
Vali Köşger; “Toplumumuzda her geçen gün artan çevre bilinci bizleri gelecek adına umutlandırmaktadır”
Kuşadası Geleceğini biriktiriyor
Kuşadası Geleceğini biriktiriyor
Kuşadası’nda Dünya Bisiklet Günü etkinliği
Kuşadası’nda Dünya Bisiklet Günü etkinliği
Söke’de otomobil ters döndü; 3 yaralı
Söke’de otomobil ters döndü; 3 yaralı
Başkan Atabay’dan yeni doğan bebeklere ‘hoş geldin’ hediyesi
Başkan Atabay’dan yeni doğan bebeklere ‘hoş geldin’ hediyesi
Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek
Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek
Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür
Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür
Kuşadası’nda turizm sezonu için alınacak tedbirler belirlendi
Kuşadası’nda turizm sezonu için alınacak tedbirler belirlendi
Kuşadası’nda park halindeki araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundu
Kuşadası’nda park halindeki araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundu
Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin; “TBMM de veteriner hekim ölümlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulmalı”
Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin; “TBMM de veteriner hekim ölümlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulmalı”
Aydın’da Mayıs ayında 303 trafik kazası meydana geldi
Aydın’da Mayıs ayında 303 trafik kazası meydana geldi
Nazilli Belediye logosu tescillendi
Nazilli Belediye logosu tescillendi
Söke yazlık çiçeklerle rengarenk oluyor
Söke yazlık çiçeklerle rengarenk oluyor
Didim Belediye Meclisi olağan üstü toplandı
Didim Belediye Meclisi olağan üstü toplandı
Didim’de televizyon hırsızları polisten kaçamadı; 2 tutuklama
Didim’de televizyon hırsızları polisten kaçamadı; 2 tutuklama
Başkan Atay çalışmaları yerinde denetledi
Başkan Atay çalışmaları yerinde denetledi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim