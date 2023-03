Jeoloji mühendislerinden “sorumluluk” çağrısı

Deprem Haftası sebebiyle basın açıklaması yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru, depremle mücadelede tüm kurumların sorumluluklarını kabul ederek işbirliği içerisinde çalışması gerektiğini vurguladı.

Geçtiğimiz 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremlerin ardından Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği harekete geçerken, Deprem Haftası sebebiyle bir basın açıklaması düzenledi. Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru, “sorumluluk” çağrısında bulunarak, depremle mücadelede en önemli unsurun önce sorumluluk almak ve daha sonra işbirliği içerisinde harekete geçmek olduğunu vurguladı.

Depremlerin hayatın bir parçası olduğunu hatırlatan Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru, denetlemenin yer bilimi ve yapı bilimi birlikteliğinde olması gerektiğini, sadece yapı denetleyerek afetlerle mücadele olamayacağını belirtti.

“Artık beraber çalışabilmemiz gerekiyor”

Aydın’ın deprem riski raporunu tüm kurum ve belediyelere çözümleri ile birlikte sundukları ifade eden Kuru; “Doğa olaylarının ciddi boyutta afete dönüşmesi bizi fazlasıyla üzüyor. Bizler bıkmadan kurumların sorumluluklarını hatırlatmaya devam edeceğiz. Çünkü bu acılar tekrar yaşanmasın istiyoruz. Biz işlerimizi doğru yaparsak insanlarımız ölmeyecek. Doğru yer seçimi, etkin bir denetleme ile sorunların önüne geçebiliriz. Önemli olan sorumluluk almak. Yönetsel anlamda sorumluluk almazsak çözümün parçası olamayız. Biz sorunla beraber çözümü de sunuyoruz. Artık beraber çalışabilmemiz gerekiyor. Bu ülkenin yetiştirdiği her insan bu ülkeye hizmet eder. Yüreği bu ülke için carpar. O yüzden artık beraber çalışabilmemiz gerekiyor. Aksi halde insanlarımız ölüyor. Sağlıklı düşünme zamanı. Artık bilimin öncelik olduğu bir durum olmalı” dedi.

“Etkin denetimle can kayıpları olmayacak”

Etkin denetimler ile doğa olaylarında can kayıplarının en aza indirgeneceğini sözlerine ekleyen Kuru; “Afetlerle mücadele çerçevesinde doğru bir şekilde hazırlanan, meslek şovenizmine izin vermeyen, rant ve lobi odaklı olmayan, yasa ve yönetmelik yapısına sahip ve etkin denetimle neredeyse hiçbir doğa olayında can kaybı yaşamayacağımızı açık açık söyleyebiliriz. Her ne sebeple olursa olsun, deprem, yer bilimi ve afet hakkında uzman olmayan ve ahkam kesen oda, birlik, kişi ve kuruluşların oluşturduğu okuryazar cehaletin oluşturduğu manipülasyonun afet kadar etkili olduğunu anlatamadık. Her önüne gelenin riskli yapı tespiti yapmaması gerektiğini, jeolojik, jeoteknik zemin etütleri olmadan riskli yapı tespiti yapılmaması gerektiğini anlatamadık. Bizler her zaman sorumluluk aldık ve almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın güvenle ve huzur içinde geleceklerinden emin bir şekilde yaşayabilecekleri afet dirençli kentler oluşturabilmek dileğiyle” şeklinde konuştu.