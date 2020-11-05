banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Kebap rekabeti baklavayla tatlıya bağlandı
Kebap rekabeti baklavayla tatlıya bağlandı
İzmir’de hasarlı binalardan tahliyeler devam ediyor
İzmir’de hasarlı binalardan tahliyeler devam ediyor
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
2020 KPSS sonuçları açıklandı
2020 KPSS sonuçları açıklandı

JASAT Aydın’da 15 hırsızlık olayını çözdü

JASAT AYDIN’DA 15 HIRSIZLIK OLAYINI ÇÖZDÜ

AYDIN 05.11.2020, 15:58
2
JASAT Aydın’da 15 hırsızlık olayını çözdü

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) yaptığı çalışmalarda 15 hırsızlık olayını aydınlattı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk sahasında emniyet ve asayişin sağlanarak, halkın huzur ve güvenliğinin devam ettirilmesine yönelik çalışmalarda, suç ve suçlulukla mücadeleye devam ediyor. Efeler, Köşk ve İncirliova ilçelerinde, ev, iş yeri ile kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda, 25 kameranın 300 saatlik görüntüsü ile MOBESE ve PTS kayıtları incelenerek istihbari çalışmalara ağırlık verildi. Titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda; hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen G.R. ve İ.G. isimli şahısların konutları ve depolarında, köpek timleri ile eş zamanlı yapılan aramalarda, çalınan 80 adet mala el konuldu. El konulan mallar sahiplerine teşhis ettirilerek 15 hırsızlık olayı Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma timlerince (JASAT) aydınlatılarak olay şüphelileri adli makamlara sevk edildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı bulutlu
banner378