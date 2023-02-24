Japon firmasından Nazilli’deki depremzedeler için örnek hareket

Nazilli’den Japonya’ya kuru incir ithal eden Japon firması ilçeye gelen depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılmak üzere 5 bin dolar bağışladı.

Deprem bölgesine verdiği destekle umutları tekrar yeşerten Nazilli halkı, felaketin 19’ncu gününde yardımlarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret eden Japon firmanın Türkiye pazarı danışmanlarından Uğur Yılmaz, bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı Nazilli Belediyesi’ne de teşekkür ederek; “Yardımlarımızın en hızlı ve doğru bir şekilde ulaştırılacağına inandığımız için başkanımıza geldik. Şehr’ül eminimiz olarak depremin ilk gününden beri başkanımızın yaptıklarını hepimiz yakından takip ettik. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.

Türk halkının zor zamanlarda eşi benzeri görülmemiş bir beraberlik örneği sergilediğini söyleyen Belediye Başkanı Özcan, “Nazillimizden kuru incir ithal eden bir Japon firması Uğur Yılmaz beyefendi aracılığıyla depremzedeler için kullanılmak üzere bağışta bulundular. Kendilerine nazik davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu günler hepimiz için vefa borcumuzu ödeme günleridir. Türk halkı olarak bu yaraları hep birlikte saracağız” dedi.