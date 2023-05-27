Jandarmanın yasadışı kenevir ekimi ile mücadelesi sürüyor

Aydın’da jandarma ekipleri yasa dışı kenevir ekimi ile mücadelesinde 6 şüpheliyi yakalarken, ele geçirilen kenevirler imha edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, yasa dışı kenevir ekimine yönelik il genelinde belirlenen planlı hedeflere yönelik faaliyetler devam ediyor. Yapılan faaliyetler esnasında Germencik’te 3, Efeler’de 1, Kuşadası’nda 1, Söke’de 1 olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalandı. Faaliyetler esnasında bulunan kenevirler imha edildi.