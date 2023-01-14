Jandarmanın traktör sürücülerine eğitimi devam ediyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, traktör sürücülerine yönelik “Rops / Reflektör” eğitimi faaliyetleri devam ediyor.

Eğitim faaliyetlerinde son olarak Karacasu Güzelbeyli Mahallesi, Efeler Şahnalı, Kozalaklı, Baltaköy Mahallesi’nde, Köşk Koçak Mahallesi’nde, Söke Burunköy Mahallesi’nde, Çine Mutaflar Mahallesi’nde, Buharkent Kızıldere Mahallesi, Nazilli Güzelköy Mahallesi’nde, Koçarlı Güdüşlü Mahallesi’nde toplam 175 traktör sürücüsüne eğitim gerçekleştirildi. Eğitimlerde trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan *Rops*(Rollover Protection System) sistemi ile traktörlerin gece/gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konularında sürücülere bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.