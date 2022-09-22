Jandarmanın ‘Reflektör Tak Görünür Ol’ Kampanyası Söke’de devam ediyor

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından “Reflektör Tak Görünür Ol”, “Rops Demiri Tak Hayatını Kurtar” projesi farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Bağarası Mahallesi pazaryeri alanında geçekleştirilen etkinliğe Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Salih Devrim başta olmak üzere daire müdürleri, kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Özellikle pamuk hasat döneminde karayollarında yoğun şekilde seyreden traktör, römork ve tarım ekipmanlarının görünür olmalarını ve bu araçların karıştığı kazaların önlenmesi amaçlanıyor. Can ve mal kayıplarının olmaması için küçük tedbirlerle kazaların önüne geçilebileceği hatırlatılıyor. Bağarası Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikle kampanyaya bir kez daha dikkat çekildi.

Söke Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jand. Asb. Kd. Üçvş. Orhan Demirbaş konuşmasında, “Projede traktörlere reflektör, sarı çakar lamba ve yansıtıcı şerit takma faaliyeti ve rops demiri takmanın önemine dikkat çekmek üzere farkındalık faaliyeti gerçekleştiriyoruz. 2022 yılı Söke Ziraat Odası verilerine göre Söke’de 11 Bin 600 kayıtlı çiftçiye ait 6 Bin-6 Bin 500 arası traktör mevcut. Bu traktörlere ait yaklaşık 11 Bin adet römork bulunmaktadır. Ayrıca Söke’de 213 adet pamuk toplama makinesi bulunmaktadır. Pamuk hasadı ile birlikte bu araçların tamamına yakını tarımsal faaliyetler için karayoluna çıkmaktadır. Daha önceki kazalara bakıldığında kazaların büyük bölümünün geceleri tarım araçlarında reflektör, park yada dönüş lambalarının bulunmaması gibi nedenlerden kaynaklandığı görülmektedir. Proje ile tarım araçlarının karıştığı kazaları en aza indirmek, can ve mal kaybının önüne geçmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Çiftçileri traktör muayenelerini zamanında yaptırmak başta olmak üzere gerekli önlemleri almaları konusunda uyaran Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri; “Trafik güvenliği sadece polisiye tedbirlerle sağlanmaz. Bireyler de işbirliği içerisinde olmalı. Bu nedenle bizler üzerimize düşen görevleri yapmalıyız” dedi. Tanyeri, trafikte güvenliğin sağlanması için görev yapan Jandarma ve Emniyete bağlı trafik ekiplerine teşekkür etti.

Yapılan konuşmalarında ardından reklektör, sarı ışık gibi güvenlik araçlarının tanıtıldığı stant gezildi. Katılımcılara İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekiplerince bilgiler verildi. Daha sonra etkinlik alanında bulunan römork ve traktörlere reflektör takıldı.